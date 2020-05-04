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Как работают школы Бреста на дистанционном обучении?
04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в системе образования наблюдается фактически беспрецедентная ситуация, когда после затянувшихся весенних каникул многие ребята остались дома, перешли на дистанционное обучение и по сей день не посещают школы, лицеи, гимназии.
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Исходя из возможностей и оснащенности учреждения образования, а также самих школьников, в арсенале учителей сегодня разнообразные ресурсы удаленного и онлайн-обучения. Видеоконференции, обмен информацией с помощью электронной почты, контроль скачивания учебных материалов, выставление оценок в электронный дневник – все это приходится очень кстати, когда часть учеников занимается в классе, а часть по решению родителей осталась дома.
Ситуация вызывает немало споров как среди родителей и учеников, так и среди учителей.
В Брестском областном лицее имени П.М. Машерова стараются сделать все, чтобы в этой ситуации не пострадало качество образования, – заверили Zarya.by в администрации учреждения.
В средней школе №15 города Бреста налажен процесс обучения непосредственно в школе, а также проводится дистанционная учеба.
О том, как проходят уроки дистанционно в школах области и много ли детей посещают сегодня школу, корреспонденту Zarya.by рассказали в главном управлении по образованию Брестского облисполкома.
Министерством образования разработаны рекомендации по всем учебным предметам по выполнению учебных программ в I – XI классах учреждений общего среднего образования, которые размещены на национальном образовательном портале. Также разработан алгоритм организации образовательного процесса с использованием информационно-компьютерных технологий.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой приняты меры по поддержке самообразования отсутствующих на занятиях учащихся. Государственным учреждением образования «Брестский областной институт развития образования» разработаны и размещены на сайте института методические рекомендации и методические материалы.
Разработку единой платформы для удаленного обучения школьников могут завершить лишь к концу 2020 года. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал министр образования Игорь Карпенко. При этом речь не идет о замене классического образования.
Министр образования отметил, что в этой работе внимательно изучается опыт коллег из соседних стран. К дистанционному обучению масса вопросов. В частности, Игорь Карпенко указал на вопрос мотивации к учебе: если у ребенка нет желания учиться в формате занятий в классе, то на «удаленке» оно тоже вряд ли появится.
Также он не видит проблемы в том, что занятия в школах возобновились. Поскольку внутри школьных стен принимаются все необходимые меры безопасности, дети находятся под присмотром, а их родителям, многие из которых продолжают трудиться на своих рабочих местах, не нужно беспокоиться о том, как и где школьники проводят это время.
Больше всего волнений вызывают предстоящая аттестация школьников и завершение учебного года.
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В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в системе образования наблюдается фактически беспрецедентная ситуация, когда после затянувшихся...
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