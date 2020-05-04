Как работают школы Бреста на дистанционном обучении?

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в системе образования наблюдается фактически беспрецедентная ситуация, когда после затянувшихся весенних каникул многие ребята остались дома, перешли на дистанционное обучение и по сей день не посещают школы, лицеи, гимназии.

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Исходя из возможностей и оснащенности учреждения образования, а также самих школьников, в арсенале учителей сегодня разнообразные ресурсы удаленного и онлайн-обучения. Видеоконференции, обмен информацией с помощью электронной почты, контроль скачивания учебных материалов, выставление оценок в электронный дневник – все это приходится очень кстати, когда часть учеников занимается в классе, а часть по решению родителей осталась дома.

Ситуация вызывает немало споров как среди родителей и учеников, так и среди учителей.

В Брестском областном лицее имени П.М. Машерова стараются сделать все, чтобы в этой ситуации не пострадало качество образования, – заверили Zarya.by в администрации учреждения.

– Около 75% обучающихся в лицее – это дети из регионов Брестской области, – рассказала директор лицея Наталья Калиновская. – На конец прошлой недели в лицее находились всего лишь 10% учеников. Все остальные дети учатся удаленно, за компьютерами. Благодаря хорошей технической оснащенности у нас есть такая возможность. В лицее восемь мультибордов. Учителя за каникулы освоили абсолютно все методики работы с информационно-коммуникационными средствами. Также закупили веб-камеры за родительские пожертвования. К слову, многие родители благодарны за то, что мы с пониманием отреагировали на неспокойную эпидситуацию и организовали процесс обучения дистанционно. Вопрос аттестации пока решается на республиканском уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы учеников аттестовали по итогам четырех четвертей, так как наши учащиеся серьезно подходят к учебе дома, добросовестно выполняют все задания, в том числе и творческие. Для них это важно.

В средней школе №15 города Бреста налажен процесс обучения непосредственно в школе, а также проводится дистанционная учеба.

– 40% учеников присутствуют на занятиях, – рассказала директор Людмила Рощина. – Больше всего посещаемость в 6-х, 7-х, 9-х классах. Подчеркну, что те, кто ходил в школу в прошлые месяцы, ходят и теперь. Все, кто занимается дистанционно, постоянно держат связь с учителями, этот вопрос тоже под контролем. В родительских чатах мы информируем о проводимых в школе санитарно-эпидемиологических мероприятиях, а родители уже решают сами, отпускать ли ребенка в школу.

О том, как проходят уроки дистанционно в школах области и много ли детей посещают сегодня школу, корреспонденту Zarya.by рассказали в главном управлении по образованию Брестского облисполкома.

– С 20 апреля в учреждениях общего среднего образования начались учебные занятия, – рассказал начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий. – Для учащихся, которые посещают учреждения образования, организован образовательный процесс в соответствии с расписанием учебных занятий. Посещаемость учреждений общего среднего образования в Брестской области составила от 40 до 45%.

Министерством образования разработаны рекомендации по всем учебным предметам по выполнению учебных программ в I – XI классах учреждений общего среднего образования, которые размещены на национальном образовательном портале. Также разработан алгоритм организации образовательного процесса с использованием информационно-компьютерных технологий.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой приняты меры по поддержке самообразования отсутствующих на занятиях учащихся. Государственным учреждением образования «Брестский областной институт развития образования» разработаны и размещены на сайте института методические рекомендации и методические материалы.

– Для организации самообразования учащихся на удаленном режиме учреждение образования определяет площадку для организации самообразования школьников для взаимодействия и поддержки в формате «ученик – родитель – педагог»: Moodle, E-mail, сайт школы, Viber и другие. Все учреждения образования оснащены компьютерной техникой и имеют возможность использования сети интернет. 90 процентов учителей используют информационно-компьютерные технологии в образовательном процессе, – резюмировал Юрий Просмыцкий. – Педагоги по всей стране активно используют Viber , Skype, Zoom, Discord, WhatsApp, Facebook Messenger, а также платформы для взаимодействия со своими учащимися и профессионального общения: Moodle, Schools.by, Znaj.by, Effor.by, Yaklass.by, Googleclassroom. Для вебинаров учителя задействуют MyOwnConferencе, AnyMeeting, ClickMeeting, GoToMeeting, Zoom Meeting, WebinarJam, ON24, I.ivestorm. Adobe Connect и другие

Разработку единой платформы для удаленного обучения школьников могут завершить лишь к концу 2020 года. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал министр образования Игорь Карпенко. При этом речь не идет о замене классического образования.

Министр образования отметил, что в этой работе внимательно изучается опыт коллег из соседних стран. К дистанционному обучению масса вопросов. В частности, Игорь Карпенко указал на вопрос мотивации к учебе: если у ребенка нет желания учиться в формате занятий в классе, то на «удаленке» оно тоже вряд ли появится.

Также он не видит проблемы в том, что занятия в школах возобновились. Поскольку внутри школьных стен принимаются все необходимые меры безопасности, дети находятся под присмотром, а их родителям, многие из которых продолжают трудиться на своих рабочих местах, не нужно беспокоиться о том, как и где школьники проводят это время.

Больше всего волнений вызывают предстоящая аттестация школьников и завершение учебного года.

– Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но, вместе с тем я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания. Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу – всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть, – сказал Игорь Карпенко во время посещения на днях одной из столичных школ.