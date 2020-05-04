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«Знаковый момент для нас». Капсулы с землёй с мест захоронений героев ВОВ Витебской области передали в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная акция «Во славу общей Победы» продолжилась 4 мая в северном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 капсулы с землей с мест захоронений героев Великой Отечественной войны Витебской области передали в Минск в знаковом для всей Беларуси месте – мемориальном комплексе «Прорыв». Именно здесь в ночь с 4 на 5 мая 1944 года партизаны прорвали блокаду немецких оккупантов и вывели за собой 15 тысяч мирных жителей. Любопытный факт: участвовал в той операции и небезызвестный Михаил Егоров. Землю с могилы Героя Советского Союза витебчанам передали коллеги из российского Смоленска.
Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Мемориальный комплекс «Прорыв» открыли 3 июля 1974-го в дни празднования 30-летия освобождения Беларуси. Накануне 75-й годовщины легендарного подвига партизан здесь провели масштабную реконструкцию.
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«Знаковый момент для нас». Капсулы с землёй с мест захоронений героев ВОВ Витебской области передали в Минск
Новости Беларуси. Международная акция «Во славу общей Победы» продолжилась 4 мая в северном регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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