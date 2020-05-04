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Пожар в одном из общежитий Слуцка: эвакуированы 93 человека, в том числе 20 детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автономная пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
93 человека были эвакуированы, в том числе 20 детей. Пожар произошел в гостиной на 5-м этаже. Мужчина вышел из комнаты самостоятельно. Никто не пострадал.
Одной из версий причин возгорания – нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электрооборудования.
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Новости Беларуси. Автономная пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 93 человека были...
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