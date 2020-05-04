|
БРСМ разработал праздничные стикеры «Цветы Великой Победы»
04.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне запустил в Telegram серию стикеров «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы», сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.
«Новый стикерпак, разработанный в молодежной организации к юбилею Победы, включает визуализацию тематических изображений «С Днем Победы!», «9 мая», «75 лет», «Беларусь помнит», а также символ проекта «Цветы Великой Победы» — композицию, состоящую из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. Сохранить праздничные стикеры к себе в коллекцию и воспользоваться ими в эти праздничные дни может каждый», — рассказала Кристина Кечко.
Иллюстрация БРСМ
Республиканский патриотический проект «Цветы Великой Победы» активно представлен на площадках молодежной организации в социальных сетях. «Оформить личный профиль праздничной бутоньеркой «Цветы Великой Победы» можно и в Instagram. Для этого необходимо зайти в официальный аккаунт союза молодежи и в режиме дополненной реальности добавить к своему селфи фильтр «Цветы Великой Победы». К слову, аккаунты БРСМ в соцсетях также украшены в стилистике молодежного проекта», — отметила координатор.
Проект БРСМ «Цветы Великой Победы» аккумулирует ряд молодежных патриотических инициатив и призван укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и отдать дань мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне запустил в Telegram серию стикеров «Беларусь помнит. Цветы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)