|
В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для этого нужно установить специальное приложение TIX и привязать банковскую карту. Погасить билет можно как в салоне, так и прямо на остановке.
На смартфоне отобразятся номер автобуса и предложение произвести оплату. Сервис доступен на русском, белорусском, английском и польском языках.
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
Андрей Коршаков, генеральный директор компании-разработчика:
Новый сервис разработан с использованием инновационных технологий на основе опыта крупнейших городов мира. Впервые его испробовали в Бресте, поле чего усовершенствовали. В планах внедрить услугу по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)