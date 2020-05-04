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Как ВОЗ отреагировала на решение белорусских властей провести парад

05.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая.

Об этом заявил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

— Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул он. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19.

В то же время Батыр Бердыклычев заявил, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.
 
 
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Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая.
 
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