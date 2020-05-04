Как ВОЗ отреагировала на решение белорусских властей провести парад

БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. Об этом заявилофициальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.





— Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул он. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19.





В то же время Батыр Бердыклычев заявил, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.