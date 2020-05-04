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Беременность не делает женщину более подверженной риску заражения COVID-19 - эксперт

04.05.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беременность не делает женщину более подверженной риску заражения COVID-19. Об этом рассказал сегодня главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей во время первого онлайн-стрима о женском здоровье, сообщает БЕЛТА.

Беременность не делает женщину более подверженной риску заражения COVID-19 - эксперт

"Беременные женщины не предрасположены к заражению больше или меньше, чем не беременные", - сказал спикер. Но также добавил, что это не снимает необходимости предпринимать меры профилактики против заражения любыми инфекционными заболеваниями. "Беременность не предрасполагает к тяжелому или осложненному течению болезни. Более важно наличие или отсутствие серьезных сопутствующих заболеваний. Но если женщина переносит заражение на поздних сроках беременности, это может увеличить риск преждевременных родов. Не очень понятно пока, с чем это связано, но это показано в исследованиях", - отметил Никита Соловей.

Риск инфицирования плода от зараженной матери маловероятен. "Вирус не передается трансплацентарно. И чаще всего не передается ребенку во время родов даже через естественные родовые пути. После рождения инфицирование возможно, если ребенок не разлучается с матерью", - добавил Никита Соловей. Но сейчас система родовспоможения организована таким образом, чтобы предотвратить заражение ребенка в раннем послеродовом периоде. И все наблюдение за беременностью амбулаторно оптимизировано, все устроено так, чтобы не подвергать рискам заражения и не допускать дальнейшего распространения инфекции.

В целом, по словам специалиста, риск тяжелого течения заболевания выше у людей старше 60 лет, лиц, страдающих сердечно-сосудистыми, хроническими бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом, злокачественными образованиями, болезнями крови, иммуносупрессивными состояниями и др.

Комитет по здравоохранению сегодня запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в 2019 году и привлек более 200 тыс. зрителей.

Специалисты расскажут о беременности и родах, дадут советы, как ухаживать за новорожденным, пояснят, нужен ли ему специальный режим с учетом эпидемиологической обстановки. Особое внимание уделят здоровью женщин старше 45 лет, не обойдут стороной и период подросткового возраста. Специалисты нацелены дать максимально объективную и глубокую информацию. Она будет включать опыт стран, которые раньше Беларуси вступили в борьбу с COVID-19. Каждый зритель будет иметь возможность задать вопрос опытному спикеру по теме выступлений как до начала трансляции, так и во время стрима. Авторы лучших по мнению врачей-лекторов вопросов получат подарки.

Участие в онлайн-марафоне бесплатное. Для получения ссылки к просмотру нужно зарегистрироваться в аккаунтах "Марафона женского здоровья" в социальных сетях.

 
 
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