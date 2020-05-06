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Слова благодарности и песня "День Победы" - брестские десантники сняли клип к 9 Мая

06.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сняли клип ко Дню Победы.








На подготовку к съемкам потребовалось около недели, в том числе два дня заняли репетиции. Накануне ночью военнослужащие выстроились на плацу бригады таким образом, чтобы с высоты читалась фраза "Стояли насмерть" (эти слова можно увидеть у Вечного огня в Брестской крепости), которая затем трансформировалась в "Помним, гордимся". Вторую часть видео записали сегодня. Для этого десантники переместились в мемориальный комплекс. На площади Церемониалов они изобразили надпись "75 Победа". Также почтили память павших защитников минутой молчания и исполнили песню "День Победы".










Участниками съемок стали около 700 человек. Смонтированный клип - подарок ветеранам к 9 Мая, вскоре его можно будет увидеть в интернете. "День Победы - на самом деле праздник со слезами на глазах, который нынешнее и последующие поколения будут помнить и чтить. Невозможно представить и описать ту волю к победе, которую проявили воины в 1941-1945 годах. Их подвиг тонкой нитью связывает всех нас, ведь в Беларуси нет семьи, которой бы не коснулась война", - сказал заместитель командира 38-й бригады Сергей Суховило.







Брестская десантно-штурмовая бригада является преемницей 105-й гвардейской стрелковой дивизии, образованной во время Великой Отечественной войны. За мужество и героизм при взятии городов Папа и Девечер ее наградили орденом Красного Знамени. За взятие столицы Австрии дивизии было присвоено почетное наименование "Венская". В октябре 1979 года она была переименована в 38-ю десантно-штурмовую бригаду.

БелТА

Фото Вадима Якубёнка, Василия Пошелюка

 
 
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Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сняли клип ко Дню Победы. На подготовку к...
 
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