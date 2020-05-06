В деревне Городище фура въехала в трактор. Фото

Источник материала: Слуцк Город





Утром в среду на трассе Р23 вблизи деревни Городище Слуцкого района произошло ДТП с участием фуры и трактора. Об этом SG сообщили очевидцы.

Обстоятельства происшествия рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД. Водитель тягача «МАЗ» пояснил, что на закруглении дороги поздно заметил попутный трактор «Беларус», начал тормозить и въехал в сеялку. От удара трактор съехал в кювет.

Обошлось без опрокидывания. Пострадавших нет.















Slutsk-Gorod.by