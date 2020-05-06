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В деревне Городище фура въехала в трактор. Фото
06.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Утром в среду на трассе Р23 вблизи деревни Городище Слуцкого района произошло ДТП с участием фуры и трактора. Об этом SG сообщили очевидцы.
Обстоятельства происшествия рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД. Водитель тягача «МАЗ» пояснил, что на закруглении дороги поздно заметил попутный трактор «Беларус», начал тормозить и въехал в сеялку. От удара трактор съехал в кювет.
Обошлось без опрокидывания. Пострадавших нет.
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Обстоятельства происшествия рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД. Водитель тягача «МАЗ» пояснил, что на закруглении дороги поздно заметил попутный трактор «Беларус»,...
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