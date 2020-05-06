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В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года
06.05.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улучшение условий кредитования в начале года позволило многим заинтересованным без промедления решить свой жилищный вопрос. Как результат, число сделок в регионе оказалось максимальным для I квартала за последние 8 лет.
Наиболее популярными у жителей Бреста в 1 квартале были 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% всех сделок. Чуть реже покупали 1-комнатные квартиры — в 34% случаев. На долю «трёшек» пришлось только 22%. Такая же структура спроса была в Барановичах. В Пинске, напротив, 43% проданных квартир были «однушками» и только 35% — 2-комнатными. Удельный вес 3-комнатных квартир составил 20%.
Снижение цен на квартиры в Пинске — самое сильное среди крупных городов страны.
Купить квартиру в Бресте в марте 2020 года можно было за 758 $/м2, что практически столько же, сколько и в конце прошлого года. В крупных городах, напротив, цены за тот же период снизились: в Барановичах — на 3% (488 $/м2), в Пинске — на 5% (до 464 $/м2).
Средние цены на 1-комнатные квартиры в Бресте варьировались от 24 до 33 тыс. долларов. За «двушки» платили, как правило, 32-44 тыс. долларов, за 3-комнатные — 39-51 тыс. долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 12-14 тыс. долларов дешевле.
Самая дорогая квартира, проданная в Бресте в 1 квартале 2020 года, была 3-комнатной площадью 94.5 м2. Она обошлась покупателю в 100 тыс. долларов.
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