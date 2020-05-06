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В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

06.05.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Улучшение условий кредитования в начале года позволило многим заинтересованным без промедления решить свой жилищный вопрос. Как результат, число сделок в регионе оказалось максимальным для I квартала за последние 8 лет.

В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

Как сообщает Realt.by, первые месяцы 2020 года прошли под знаком роста покупательской активности во всех крупных городах страны. Брестский регион — не исключение. Продажи квартир в Бресте в январе-марте держались на уровне 200 сделок в месяц, что сразу на 66% выше, чем в те же месяцы 2019 года. В Барановичах и Пинске по сравнению с тем же периодом спрос вырос вполовину. Рынок в малых городах региона был не менее активным — число проданных квартир по сравнению с первыми месяцами предыдущего года выросло на 58%.

Наиболее популярными у жителей Бреста в 1 квартале были 2-комнатные квартиры — с ними заключили 41% всех сделок. Чуть реже покупали 1-комнатные квартиры — в 34% случаев. На долю «трёшек» пришлось только 22%. Такая же структура спроса была в Барановичах. В Пинске, напротив, 43% проданных квартир были «однушками» и только 35% — 2-комнатными. Удельный вес 3-комнатных квартир составил 20%.

Снижение цен на квартиры в Пинске — самое сильное среди крупных городов страны.

Купить квартиру в Бресте в марте 2020 года можно было за 758 $/м2, что практически столько же, сколько и в конце прошлого года. В крупных городах, напротив, цены за тот же период снизились: в Барановичах — на 3% (488 $/м2), в Пинске — на 5% (до 464 $/м2).

Средние цены на 1-комнатные квартиры в Бресте варьировались от 24 до 33 тыс. долларов. За «двушки» платили, как правило, 32-44 тыс. долларов, за 3-комнатные — 39-51 тыс. долларов. В других крупных городах те же квартиры стоили в среднем на 12-14 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Бресте в 1 квартале 2020 года, была 3-комнатной площадью 94.5 м2. Она обошлась покупателю в 100 тыс. долларов.

В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года
В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

В Брестской области отмечен высокий спрос на квартиры в I квартале 2020 года

 
Теги: Брест
 
 
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