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В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

06.05.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Шотландии придумали необычные онлайн-встречи. Британцы теперь могут виртуально пообщаться с альпаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

Таким образом, ферма по разведению этих пушистых копытных решила совместить приятное с полезным: удержать бизнес на плаву и развлечь животных.

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

В Шотландии можно пообщаться с альпаками онлайн. Виртуальные прогулки организовали на ферме

Онлайн-встреча длится 30 минут и стоит в переводе на белорусские деньги 37 рублей. В восторге от таких онлайн-бесед и взрослые, и дети.

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Новости Великобритании. В Шотландии придумали необычные онлайн-встречи. Британцы теперь могут виртуально пообщаться с альпаками, сообщили в программе Новости «24...
 
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