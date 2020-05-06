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«Будем Родину хранить!»

06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Будем Родину хранить!»

В середине февраля было объявлено о начале весеннего призыва 2020 года. И вот прошли все этапы призывной кампании, и в райвоенкомате были вручены повестки. На срочную военную службу и службу в резерве призвали совершеннолетних парней, у которых нет права на отсрочку от службы в армии. Как рассказал начальник группы призыва на военную службу Илья Матвеен­ков, призыву подлежат шестнадцать человек. Будущие воины будут служить в учебных воинских частях, военной академии, Силах специальных операций, внутренних, дорожно-строительных войсках и т.д.
— Когда начинаются отправки в войска?
— Отправки пройдут с 11 по 28 мая. Дата принятия присяги еще пока не известна, но, по опыту предыдущих лет, обычно она проходит во вторую субботу июня.
Александр Гавриленко.

 
 
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В середине февраля было объявлено о начале весеннего призыва 2020 года. И вот прошли все этапы призывной кампании, и в
 
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