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Предлагал 1900 евро: в Литве за попытку дать взятку таможеннику задержали белоруса
Источник материала: Tut.by
В Литве задержали белоруса, который вез контрабанду сигарет и пытался дать взятку таможеннику. Об этом
Инцидент произошел вечером 2 мая в пункте пропуска «Шальчининкай». Водитель грузовика Volvo ехал из Беларуси и заявил, что перевозит металлы, однако сотрудник таможни нашел в матрасе контрабанду сигарет стоимостью 3159 евро. Тогда белорус достал из кошелька пачку банкнот (1900 евро) и предложил таможеннику.
За попытку подкупа сотрудника таможни возбудили уголовное дело. Белоруса 4 мая взяли под стражу, грузовик задержали.
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За попытку подкупа сотрудника таможни возбудили уголовное дело. Белоруса 4 мая взяли под стражу.
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