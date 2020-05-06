Предлагал 1900 евро: в Литве за попытку дать взятку таможеннику задержали белоруса

Источник материала: Tut.by

В Литве задержали белоруса, который вез контрабанду сигарет и пытался дать взятку таможеннику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: lrmuitine.lt

Инцидент произошел вечером 2 мая в пункте пропуска «Шальчининкай». Водитель грузовика Volvo ехал из Беларуси и заявил, что перевозит металлы, однако сотрудник таможни нашел в матрасе контрабанду сигарет стоимостью 3159 евро. Тогда белорус достал из кошелька пачку банкнот (1900 евро) и предложил таможеннику.

За попытку подкупа сотрудника таможни возбудили уголовное дело. Белоруса 4 мая взяли под стражу, грузовик задержали.