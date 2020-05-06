Абитуриенты могут пройти 3-ий этап РТ в режиме онлайн

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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В связи с эпидемиологической обстановкой многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные ранее на май 2020 года сеансы репетиционного тестирования.

УО «Республиканский институт контроля знаний» (РИКЗ) информирует, что с 19 мая 2020 года всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ.

Для участия в онлайн-режиме проведения третьего этапа репетиционного тестирования абитуриентам будет необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены вам при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в онлайн-режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая 2020 года.

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