Правительство уточнило список правил и требований для зараженных COVID-19

Источник материала: ОНТ

Правительство обновило правила и требования к белорусам с подтверждённым диагнозом COVID-19. Они обязаны информировать о возможных источниках заражения и своих контактах. И для тех, и для других проходить медосвидетельствование – обязательно.

Кроме того, сроки пребывания на самоизоляции теперь могут не только продлевать, но и сокращать - по решению наблюдающих врачей. Оставаться дома обязаны и дети до 10 лет, в случае, если они являются контактами второго уровня, у них есть один или несколько респираторных симптомов и они посещают учреждения образования. Пребывание по месту проживания детей должны обеспечивать их родители.

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