За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 9,8 процента

Источник материала: Ежедневник

За первый квартал 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму 1403,8 млн долларов.

Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 125,1 млн долларов. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в Россию увеличился на 4,4%, в страны СНГ без учета Российской Федерации – на 24,7%, страны Азии и Океании – в 2,2 раза, Америки и Карибского бассейна – на 52,4%, ЕС – на 54,3%. Китайское направление показало рост в 2,4 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 41,5%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Белорусское продовольствие в январе-марте поставлялось в 83 страны мира (за тот же период 2019 года – в 72 страны). Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,9% и составил 239,7 млн долларов, молока и молокопродуктов – на 14,8% (614,7 млн. долл.), картофеля – на 13,3% (15,2 млн долларов).