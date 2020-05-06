ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 9,8 процента

06.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

За первый квартал 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму 1403,8 млн долларов.

Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 125,1 млн долларов. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в Россию увеличился на 4,4%, в страны СНГ без учета Российской Федерации – на 24,7%, страны Азии и Океании – в 2,2 раза, Америки и Карибского бассейна – на 52,4%, ЕС – на 54,3%. Китайское направление показало рост в 2,4 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 41,5%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Белорусское продовольствие в январе-марте поставлялось в 83 страны мира (за тот же период 2019 года – в 72 страны). Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,9% и составил 239,7 млн долларов, молока и молокопродуктов – на 14,8% (614,7 млн. долл.), картофеля – на 13,3% (15,2 млн долларов).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первый квартал 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму 1403,8 млн долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Абсолютно серый. Смотрите, как будет выглядеть дом, если отделать фасад одноцветной плиткой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика