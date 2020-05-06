Банк Дабрабыт запустил первую в Беларуси рассрочку без переплат на ЭКО

Банк Дабрабыт первым в Беларуси начал выдавать рассрочку без переплат на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Будущие родители могут оформить ее в минской клинике репродукции и генетики.

Необычная рассрочка призвана «облегчить парам доступ к возможностям вспомогательных репродуктивных технологий и помочь познать радости материнства в атмосфере максимального комфорта, уюта и понимания». В настоящий момент ее можно оформить в Клинике репродукции и генетики EVACLINIC IVF. Деньги выделяются на срок до 6 месяцев с возможностью досрочного погашения. Максимальная сумма – 10 тысяч рублей.

Подать заявку на оформление рассрочки можно сразу после консультации у врача-репродуктолога. Для рассмотрения заявки не нужно готовить документы – достаточно паспорта. Процесс рассмотрения рассрочки длится около получаса. Оформить ее на себя может и супруг, если, скажем, его спутница окажется недостаточно кредитоспособна.

После проверки банк заключает кредитный договор и переводит деньги на счет медицинского учреждения. Проценты по рассрочке не начисляются. Весь процесс оформления рассрочки и заключения договора на выделение денежных средств происходит прямо в клинике – специально посещать банк для этого не требуется.

Помимо ЭКО, была также запущена рассрочка на ряд программ ведения беременности. Эти программы включают в себя более двадцати посещений к врачу акушер-гинекологу, широкий спектр лабораторных анализов, несколько сеансов узи-диагностики и ряд других медицинских исследований. Ее можно взять по такой же схеме – сразу на месте и без процентов.

«Экстракорпоральное оплодотворение – достаточно дорогостоящая возможность, поэтому многие привлекают деньги банков. Зачастую для этого нужно идти в банк и готовить документы. Мы же решили предложить рассрочку на ЭКО по максимально упрощенной схеме и без переплат, чтобы каждая девушка могла позволить себе стать мамой, несмотря на обстоятельства, – комментирует начальник отдела по работе с партнерами департамента сети продаж Банка Дабрабыт Ольга Савчук. – Партнерство в этом направлении с EVACLINIC IVF, являющейся новатором в области вспомогательных репродуктивных технологий и высокопрофессиональной в плане своей работы, служит для нас стратегическим шагом по улучшению как демографической ситуации в стране, так и социальной значимости семейного института».

Напомним, ЭКО – один из методов лечения бесплодия, причем, наиболее сложный и материально затратный. Чаще всего к нему прибегают, когда все остальные способы уже испробованы и не дали желаемого результата. В Беларуси первый ребенок, зачатый путем экстракорпорального оплодотворения, родился в 1995 году.