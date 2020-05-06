На столицу Нигера обрушилась гигантская песчаная буря

Источник материала: ОНТ

Гигантская песчаная буря накрыла столицу Нигера.

Стена из пыли прокатилась по всем районам Ниамея. Пришедшее из Сахары желтое облако за считанные минуты поглотило жилые дома, вокруг потемнело. Обычно такие атмосферные явления происходят в Нигере с марта по апрель. Пыль переносится ветром в сторону Атлантического океана.

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