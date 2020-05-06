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В Сочи полиция проверяет белорусскую футболистку. Она собирала людей на матч во время карантина

06.05.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители сочинского поселка Красная Поляна увидели в своем WhatsApp странное объявление. Бывшая футболистка сборной Беларуси Анастасия Хаванская приглашала играть в футбол на площадке у вертодрома и, таким образом, нарушить карантин, передает «КП"-Кубань».


Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

— Одна из местных жительниц подала заявление в полицию, в котором описала ситуацию. По данному факту проводится проверка, — сообщил «КП"-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Анастасия Хаванская — белорусская футболистка, крайний полузащитник. Она выступала за сборную страны. На странице футболистки в ВК указывается, что она работает инструктором по йоге в посёлке Красная Поляна.


Анастасия Хаванская. Фото: https://m.vk.com/khavanskaya89

— Жители не поддались на провокацию и не пошли играть в футбол, чтобы не нарушать самоизоляцию, — сообщили в администрации Краснополянского поселкового округа.

 
 
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