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В Сочи полиция проверяет белорусскую футболистку. Она собирала людей на матч во время карантина
Источник материала: Tut.by
Жители сочинского поселка Красная Поляна увидели в своем WhatsApp странное объявление. Бывшая футболистка сборной Беларуси Анастасия Хаванская приглашала играть в футбол на площадке у вертодрома и, таким образом, нарушить карантин,
— Одна из местных жительниц подала заявление в полицию, в котором описала ситуацию. По данному факту проводится проверка, — сообщил «КП"-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Анастасия Хаванская — белорусская футболистка, крайний полузащитник. Она выступала за сборную страны. На странице футболистки в ВК указывается, что она работает инструктором по йоге в посёлке Красная Поляна.
— Жители не поддались на провокацию и не пошли играть в футбол, чтобы не нарушать самоизоляцию, — сообщили в администрации Краснополянского поселкового округа.
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Ранее девушка выступала за сборную страны.
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