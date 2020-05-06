Виталий Невера назначен заместителем председателя Гродненского облисполкома

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Виталий Иосифович Невера родился 14 июня 1980 года в деревне Больтишки Вороновского района Гродненской области. Окончил Гомельский кооперативный институт, Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Работал заместителем директора филиала Лидского районного потребительского общества «Общепит», на различных должностях в инспекции Министерства по налогам и сборам по Лидскому району, ведущим специалистом Лидского межрайонного Комитета государственного контроля, заместителем директора по экономике ОАО «Лидагропроммаш», заместителем председателя Лидского районного исполнительного комитета.

В последнее время занимал должность председателя комитета государственного имущества Гродненского облисполкома.