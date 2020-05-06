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Ветеранам предоставят бесплатный проезд по Брестской области с 7 до 10 мая

06.05.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Независимо от места жительства, дополнительное право бесплатного проезда на междугородных маршрутах по Брестской области в эти дни получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Ветеранам предоставят бесплатный проезд по Брестской области с 7 до 10 мая

Акция распространяется на рейсы "Брестоблавтотранса", Брестского, Пинского и Барановичского автобусных парков.

 
 
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