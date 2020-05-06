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Ветеранам предоставят бесплатный проезд по Брестской области с 7 до 10 мая
06.05.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Независимо от места жительства, дополнительное право бесплатного проезда на междугородных маршрутах по Брестской области в эти дни получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Акция распространяется на рейсы "Брестоблавтотранса", Брестского, Пинского и Барановичского автобусных парков.
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Независимо от места жительства, дополнительное право бесплатного проезда на междугородных маршрутах по Брестской области в эти дни получат ветераны и инвалиды...
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