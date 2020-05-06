Сергей Варивода: Авторынок рухнул

Источник материала: Ежедневник

Дилерские продажи легковых автомобилей в апреле упали на 58% к предыдущему месяцу.

Чуда не произошло. Отсутствие карантина спасло автомобильный рынок от полного краха, который мы наблюдаем в ряде соседних и не очень стран, но глубина спада вызывает тревогу.

Автодилеры – члены БАА отчитались об апрельских продажах, которые составили всего 3226 легковых автомобиля. Это на 58% меньше марта и на 44% хуже показателя годичной давности. При этом на показатели апреля существенное влияние оказали переходящие отгрузки пикового спроса марта месяца.

Текущая ситуация со спросом также не внушает оптимизма. Сомнения могут быть лишь в части глубины падения рынка новых легковых автомобилей. По всей видимости, рынок мая также «просядет» на 30-50%.

При этом следует учитывать практически полное прекращение неорганизованного ввоза легковых автомобилей гражданами из-за пределов Республики Беларусь. В случае возобновления такого ввоза продажи автодилеров станут еще печальнее.

Дилерские предприятия, в том числе предприятия сервисного обслуживания, не попали в список нуждающихся в поддержке согласно Указу №143 от 24 апреля 2020 года. «О поддержке экономики». Вся надежда на отмену пресловутого Указа №140, предоставившего инвалидам и многодетным льготы по уплате таможенных платежей при ввозе легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза.

Сколько инвалидов первой и второй группы, а также многодетных семей стали счастливыми обладателями легковых автомобилей, ввезенных под льготный Указ, нам не ведомо. Государственный таможенный комитет такую информацию не раскрывает.Но по некоторым экспертным оценкам льготный ввоз составляет до 90% общего импорта гражданами легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза.

Согласно общедоступным данным Белстата такой импорт в январе-феврале составил 4790 штук, то есть сопоставим с текущими дилерскими продажами. При этом динамика ввоза физлицами впечатляет – 550% к уровню соответствующего периода прошлого года!

Можно долго рассуждать о праве граждан на выбор места покупки легкового автомобиля и эффективности действующей льготы, но очевидно одно: спад дилерских продаж будет чувствительным как для бюджета страны, так и для отечественных производителей легковых автомобилей.