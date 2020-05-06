Пять вещей, которые скрасят жизнь на любой даче (есть неочевидные)

Источник материала: Tut.by

Хоть многие белорусы и так проводили лето на своих дачах, в этом году подобный отдых — неизбежная реальность даже для тех, кто еще в январе ничего такого и не планировал. Чтобы скрасить ваши дни на природе, REALTY.TUT.BY предлагает купить пару полезных штук. С ними время на даче будет приятным отдыхом, а не изнурительной работой.



Фото: Wynand van Poortvliet, unsplash.com

1. Уничтожитель насекомых

Комары, да и другая мошкара — первое, что отравляет нам жизнь, если мы собрались на природу. На даче без них тоже не обходится. И если с мухами пока худо-бедно справляется и простая клейкая лента, то с комарами приходится помучиться. Решение есть: портативный фумигатор. Кстати, с мухами он тоже решит вопрос — за компанию.

Конечно, можно по старинке воткнуть в розетку купленный в супермаркете приборчик «от комаров», но это скорее вариант для замкнутого пространства вроде комнаты в квартире. А с такой вещью вы устроите посиделки за шашлыком и на следующее утро не будете покрыты красными чешущимися пятнами. Среди моделей есть и потолочные: охватывают площадь даже до 200 кв. метров и справляются с такой задачей. Выбирайте модель под свои нужды и забудьте о противном писке около ушей.

2. Садовый измельчитель

Жители частных домов знают: даже если не фанатично ухаживаешь за своим участком, рано или поздно там накопится гора странного мусора, который просто так не выбросишь. На помощь приходит садовый измельчитель. За не самые космические деньги эта машинка легко решит проблему с кучей веток, которые нужно как-то утилизировать, но в обычный мусорный бак их не отправишь.

При выборе девайса обратите внимание на уровень шума и минимальный допустимый диаметр для измельчаемого предмета — это важные параметры. А еще есть измельчители, производители которых разрешают забрасывать в них не только сухие ветки, но и ботву с другой зеленью. КПД покупки увеличивается в разы — ищите такие модели.

3. Воздуходувка

Да, этот девайс, скорее всего, вы оцените в полной мере лишь осенью, но даже весной он не так уж бесполезен. Все-таки опавшие листья и другой мелкий легкий мусор каким-то образом умудряется появляться на участке даже в это время. Вместо того чтобы потратить день на орудование граблями, можно уложиться в 20 минут и пойти отдыхать на диване или в гамаке.

Бывают ручные и ранцевые модели, главное — обратите внимание, чтобы в комплект входил мешок для сбора мусора (это удобно). Почитайте отзывы: хорошо, если воздуходувка справляется и с влажной листвой, а еще — если «игнорирует» камни и крупные предметы, не забивая механизм. Если выбирать дорогие варианты, то ими вообще можно опрыскивать огород, сеять траву и все в таком духе: изучайте инструкции. Многофункциональная вещь!

4. Дровокол

Девайс для настоящих фанатов каминов или бань. Даже если купить дрова, их все равно, скорее всего, придется колоть. И вот если с топором вы подружиться никак не можете или не хотите, есть решение — дровокол. Это настолько удобная вещь, что наколоть дров сможет без сноровки даже хрупкая женщина или пожилой человек.

Вариантов устройства этой штуки очень много: есть очень простые (механические) модели, а есть гидравлические. Конечно, покупать последний для частного использования — безумие, потому что цены на такие девайсы, мягко говоря, не низкие. Но механический — неплохое вложение в дачу. Если у вас есть баня, точно поймете, о чем мы.

5. Нормальный тент или даже шатер

Перейдем к по-настоящему приятным вещам. Если у вас нет уже готового места с защитой от солнца, тент — то, что поможет вам отдохнуть без ожогов и слепящего глаза света. Уровень выше — шатер с москитной сеткой: это и выглядит солиднее, и дополнительно защищает от мошкары. Хотя всегда остается вариант поместить около тента портативный фумигатор, о котором мы писали выше, и наслаждаться жизнью.

Плюс такой вещи: в отличие от беседки, тент не ограничивает функциональное пространство под крышей уже готовыми скамьями и стульями, а еще его можно перетаскивать в любое нужное место.