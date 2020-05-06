Фигуристка Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко

Источник материала: ОНТ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил тот факт, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Напомним, что до этого тренером спортсменки была Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Вести.Ru.

Как заявил Плющенко, с Трусовой он планирует достигнуть высоких результатов. Также будущий тренер рассказал о том, что у них уже есть очень серьёзные цели.

Помимо этого, Плющенко прокомментировал и уход фигуристки от Тутберидзе.

Напомним, что Трусова не единственная спортсменка, которая покинула группу Этери. Ранее это сделали Евгения Медведева и Полина Цурская.

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