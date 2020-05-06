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Фигуристка Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко

06.05.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фигуристка Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил тот факт, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Напомним, что до этого тренером спортсменки была Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Вести.Ru.

Как заявил Плющенко, с Трусовой он планирует достигнуть высоких результатов. Также будущий тренер рассказал о том, что у них уже есть очень серьёзные цели.

Помимо этого, Плющенко прокомментировал и уход фигуристки от Тутберидзе. 

Напомним, что Трусова не единственная спортсменка, которая покинула группу Этери. Ранее это сделали Евгения Медведева и Полина Цурская. 

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил тот факт, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу....
 
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