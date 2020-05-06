|
Фигуристка Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко
Источник материала: ОНТ
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил тот факт, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу. Напомним, что до этого тренером спортсменки была Этери Тутберидзе. Об этом
Как заявил Плющенко, с Трусовой он планирует достигнуть высоких результатов. Также будущий тренер рассказал о том, что у них уже есть очень серьёзные цели.
Помимо этого, Плющенко прокомментировал и уход фигуристки от Тутберидзе.
Напомним, что Трусова не единственная спортсменка, которая покинула группу Этери. Ранее это сделали Евгения Медведева и Полина Цурская.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил тот факт, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова переходит в его тренерскую группу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)