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7 мая — Дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі

07.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Уважаемые работники участков электросвязи Осиповичской ЗОС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта»!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников радио, телевидения и связи!
В современном мире развитая информационная среда – это надежная основа социально-экономического благополучия и страны в целом, и каждого конкретного региона. Мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое телевидение уверенно вошли в нашу жизнь, сделали ее интересной и насыщенной.
В Кировском районе высокими темпами развиваются новейшие виды коммуникаций, и во многом это происходит благодаря профессионализму и самоотверженному труду специалистов отрасли. Кировчане признательны вам за оперативность, качество и творческий подход к делу.
От всей души поздравляем работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи, новых профессиональных успехов, мира и благополучия.
Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники участков электросвязи Осиповичской ЗОС Могилевского филиала РУП «Белтелеком», почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта»!...
 
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