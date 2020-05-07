Золотовалютные резервы Беларуси немного подросли после мартовского обвала

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

В апреле международные резервные активы Беларуси выросли на 1,2% до 7 882,9 млн. долларов.

За апрель ЗВР прибавили 96,2 млн. долларов. В марте, напомним, резервы сократились на рекордные 11,6 %, или на 1, 0184 млрд долларов.

Источниками поступления ЗВР в апреле стали покупка иностранной валюты Нацбанком на бирже, рост стоимости монетарного золота и поступление валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций на внутреннем рынке.

Выплаты по внешним и внутренним обязательствам в апреле составили около 317 млн долларов.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год предусмотрено, что объем ЗВР не должен опускаться ниже 7,3 млрд долларов.