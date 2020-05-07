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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, в Бресте чуть теплее

07.05.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, в Бресте чуть теплее

В пятницу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, в Бресте чуть теплее

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, в Бресте чуть теплее

 
 
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  Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
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