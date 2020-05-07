Помните, как автомобиль лёг на бок при столкновении с маршруткой на Сябровской? Есть видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Помните материал о том, как автомобиль перевернулся после столкновения с маршрутным такси? Виновным признан водитель Мазды (информация из неофициальных источников).





Вот как это произошло:

Будьте внимательны и учитесь на чужих ошибках!



