|
Помните, как автомобиль лёг на бок при столкновении с маршруткой на Сябровской? Есть видео
07.05.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните материал о том, как
Вот как это произошло:
Будьте внимательны и учитесь на чужих ошибках!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните материал о том, как автомобиль перевернулся после столкновения с маршрутным такси? Виновным признан водитель Мазды (информация из неофициальных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)