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Люди падали прямо на улице: утечка газа на заводе в Индии, 9 человек погибли
07.05.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утечка ядовитого газа произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. В результате по меньшей мере девять человек погибли, более 300 госпитализированы, сообщает
По информации местных властей, ядовитый газ (стирол) просочился с завода, который производит полистирол и бытовой пластик, в ночь на 7 мая, когда семьи в окрестных деревнях спали. У сотен пострадавших произошло серьезное отравление, начались проблемы с дыханием. Свыше 1,5 тыс. человек были эвакуированы из близлежащих деревень в безопасные районы.
По информации индийской газеты Hindustan Times, утечка газа затронула около 20 соседних районов и деревень. Отмечены факты гибели домашнего скота.
На месте происшествия работают команды спасателей и медиков. Начато расследование.
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Утечка ядовитого газа произошла на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. В результате по меньшей мере девять человек погибли,...
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