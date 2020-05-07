Как в канун Дня Победы поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны

Павел Леонтьевич житель деревни Талица, а Николай Захарович живёт в агрогородке Весея, где в 1941 году закончил школу. В гости к ним приехали представители военного комиссариата Слуцкого и Стародорожского районов, Весейского сельисполкома и Слуцкого районного центра народного творчества.

Военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов Игорь Витальевич Галь каждому ветерану вручил юбилейную медаль « 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и подарок от Слуцкого районного совета ветеранов. Также ветеранов поздравили с Днём Победы председатель Весейского сельисполкома Елена Анатольевна Гончар и режиссёр Слуцкого районного центра народного творчества Светлана Аркадьевна Гуринович.

Много тёплых слов сказала Светлана Аркадьевна.

– Примите искренние поздравления с великим праздником – Днём Победы! Этот праздник сегодня отмечают миллионы наших сограждан, вспоминая события Великой Отечественной войны и отдавая дань памяти и уважения вам, наши уважаемые ветераны! Благодаря Вашему героизму, вашей несгибаемой стойкости и несокрушимости духа сегодня мы отмечаем День Победы!

Память о той войне навсегда в наших сердцах, в названиях улиц и городов, памятников и мемориалов. И сегодня мы вспоминаем имена городов-героев, защитники которых проявили чудеса героизма и мужества, сражаясь с фашистами.