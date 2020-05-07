Как в канун Дня Победы поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны

В среду, 6 мая, в рамках республиканской акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы» сотрудники Центра народного творчества поздравляли участников Великой Отечественной войны: бывшего партизана Павла Леонтьевича Керножицкого и труженика тыла Николая Захаровича Малецкого. Об этом сообщаетсяна сайте Центра.
Павел Леонтьевич житель деревни Талица, а Николай Захарович живёт в агрогородке Весея, где в 1941 году закончил школу. В гости к ним приехали представители военного комиссариата Слуцкого и Стародорожского районов, Весейского сельисполкома и Слуцкого районного центра народного творчества.
Керножицкий Павел Леонтьевич, 98 лет
Военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов Игорь Витальевич Галь каждому ветерану вручил юбилейную медаль «75 лет Победыв Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и подарок от Слуцкого районного совета ветеранов. Также ветеранов поздравили с Днём Победы председатель Весейского сельисполкома Елена Анатольевна Гончар и режиссёр Слуцкого районного центра народного творчества Светлана Аркадьевна Гуринович.
Много тёплых слов сказала Светлана Аркадьевна.
– Примите искренние поздравления с великим праздником – Днём Победы! Этотпраздниксегодня отмечают миллионы наших сограждан, вспоминая события Великой Отечественной войны и отдавая дань памяти и уважения вам, наши уважаемые ветераны! Благодаря Вашему героизму, вашей несгибаемой стойкости и несокрушимости духа сегодня мы отмечаем День Победы!
Память о той войне навсегда в наших сердцах, в названиях улиц и городов, памятников и мемориалов. И сегодня мы вспоминаем имена городов-героев, защитники которых проявили чудеса героизма и мужества, сражаясь с фашистами.