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Акция к 75-летию Победы: бесплатную юридическую консультацию можно получить дистанционно

07.05.2020 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бесплатная юридическая консультация дистанционно. В Беларуси проходит акция, приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция к 75-летию Победы: бесплатную юридическую консультацию можно получить дистанционно

8 мая с 11:00 до 13:00 в формате прямых телефонных линий опытные специалисты Министерства юстиции, нотариусы, адвокаты проконсультируют всех желающих по широкому спектру правовых вопросов, в том числе законодательства о труде и занятости населения, создания и ликвидации бизнеса, оказания риэлтерских и юридических услуг, взыскания алиментов, оформления наследства.

Акция к 75-летию Победы: бесплатную юридическую консультацию можно получить дистанционно

Адвокаты окажут бесплатную правовую помощь по вопросам семейных правоотношений, жилищного, гражданского, хозяйственного, административного права, а также долевого строительства и сделок с недвижимостью. Всю информацию можно получить на сайте Министерства юстиции.

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Новости Беларуси. Бесплатная юридическая консультация дистанционно. В Беларуси проходит акция, приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы, сообщили в...
 
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