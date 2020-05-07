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Более 600 свободных рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий

07.05.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация для тех, кто ищет работу: 8 мая подходящую вакансию можно подобрать, не выходя из дома, на электронной ярмарке достойных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 свободных рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий

С 10:00 до 12:00 соискателям будет предложено более 600 свободных рабочих мест. В мероприятии примут участие 10 организаций Минска. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто ищет работу: 8 мая подходящую вакансию можно подобрать, не выходя из дома, на электронной ярмарке достойных профессий,...
 
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