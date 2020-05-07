Главный редактор «КН» стал лауреатом престижной премии «Золотая Литера»

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В 2020 году в Беларуси в 16-й раз проводился Национальный конкурс “Золотая Литера”.

В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Иван Гарист стал лауреатом премии в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» за авторскую колонку.

Среди коллег области обладателями престижной награды стали: в номинации ˮЛучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ — Алексей Герасименко, фотокорреспондент редакции газеты ”Гомельская праўда” и Наталия Ревяко, ГУ ˮРедакция районной газеты ˮХойніцкія навіныˮ; в номинации ˮЛучший художественно-публицистический материал (очерк, эссе, фельетон) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ — Дмитрий Чернявский, редактор отдела культурной жизни редакции газеты ˮГомельские ведомостиˮ.

Поздравляем победителей и лауреатов Конкурса с заслуженной победой. Желаем вам новых творческих успехов и вдохновения!