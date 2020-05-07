ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный редактор «КН» стал лауреатом престижной премии «Золотая Литера»

07.05.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Главный редактор «КН» стал лауреатом престижной премии «Золотая Литера»

В 2020 году в Беларуси в 16-й раз проводился Национальный конкурс “Золотая Литера”.

В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий.   Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Иван Гарист стал лауреатом премии в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» за авторскую колонку.

Среди коллег области обладателями престижной награды стали: в номинации ˮЛучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ — Алексей Герасименко, фотокорреспондент редакции газеты ”Гомельская праўда” и Наталия Ревяко, ГУ ˮРедакция районной газеты ˮХойніцкія навіныˮ; в номинации ˮЛучший художественно-публицистический материал (очерк, эссе, фельетон) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ — Дмитрий Чернявский, редактор отдела культурной жизни редакции газеты ˮГомельские ведомостиˮ.

Поздравляем победителей и лауреатов Конкурса с заслуженной победой. Желаем вам новых творческих успехов и вдохновения! 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году в Беларуси в 16-й раз проводился Национальный конкурс “Золотая Литера”. В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок
 
Новости дня
Новости разные
 
Указ об организации вступительной кампании в 2020 году подписал Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика