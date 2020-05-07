Брюс Уиллис проводит карантин с двумя своими женами

Источник материала: ОНТ

Популярный голливудский актер Брюс Уиллис проводил карантин в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их общими дочерями Румер, Скаут и Таллулой. Недавно к ним присоединилась нынешняя жена звездного артиста, Эмма Хеминг.

Карантин у Уиллиса проходит весело. Еще до приезда Хеминг он был замечен в смешных историях в Instagram, в пижамной вечеринке , а также в бритье головы младшей дочке – Таллуле.

Эмма Хеминг тем временем была с детьми в Лос-Анджелесе. Одна из дочек на прогулке в парке проткнула ногу, поэтому модель была вынуждена остаться в городе и дожидаться результатов анализов.

Многие фанаты обсуждали в соцсетях, почему Уиллис проводит карантин с бывшей женой. Но теперь Хеминг приехала к мужу вместе с детьми. Эмма уже публиковала в Stories Instagram фото с прогулки с Брюсом на квадроцикле, а также делилась видео, как одна из ее дочек учится кататься на велосипеде в компании старших дочерей Уиллиса.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты 11 лет, у пары две дочери: Эвелин Пенн и Мейбел Рей. С Деми Мур «Крепкий орешек» развелся после 13 лет брака в 2000 году, но звездные актеры до сих пор сохраняют дружеские отношения.

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