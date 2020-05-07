ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брюс Уиллис проводит карантин с двумя своими женами

07.05.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Брюс Уиллис проводит карантин с двумя своими женами

Популярный голливудский актер Брюс Уиллис проводил карантин в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их общими дочерями Румер, Скаут и Таллулой. Недавно к ним присоединилась нынешняя жена звездного артиста, Эмма Хеминг.

Карантин у Уиллиса проходит весело. Еще до приезда Хеминг он был замечен в смешных историях в Instagram, в пижамной вечеринке, а также в бритье головы младшей дочке – Таллуле.

Эмма Хеминг тем временем была с детьми в Лос-Анджелесе. Одна из дочек на прогулке в парке проткнула ногу, поэтому модель была вынуждена остаться в городе и дожидаться результатов анализов.

Многие фанаты обсуждали в соцсетях, почему Уиллис проводит карантин с бывшей женой. Но теперь Хеминг приехала к мужу вместе с детьми. Эмма уже публиковала в Stories Instagram фото с прогулки с Брюсом на квадроцикле, а также делилась видео, как одна из ее дочек учится кататься на велосипеде в компании старших дочерей Уиллиса.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты 11 лет, у пары две дочери: Эвелин Пенн и Мейбел Рей. С Деми Мур «Крепкий орешек» развелся после 13 лет брака в 2000 году, но звездные актеры до сих пор сохраняют дружеские отношения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный голливудский актер Брюс Уиллис проводил карантин в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их общими дочерями Румер, Скаут и Таллулой. Недавно к ним...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Море» в собственной ванной: укрепляем иммунитет, снимаем стресс и улучшаем настроение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика