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Брюс Уиллис проводит карантин с двумя своими женами
Источник материала: ОНТ
Популярный голливудский актер Брюс Уиллис проводил карантин в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их общими дочерями Румер, Скаут и Таллулой. Недавно к ним присоединилась нынешняя жена звездного артиста, Эмма Хеминг.
Карантин у Уиллиса проходит весело. Еще до приезда Хеминг он был замечен в смешных историях в Instagram, в
Эмма Хеминг тем временем была с детьми в Лос-Анджелесе. Одна из дочек на прогулке в парке проткнула ногу, поэтому модель была вынуждена остаться в городе и дожидаться результатов анализов.
Многие фанаты
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты 11 лет, у пары две дочери: Эвелин Пенн и Мейбел Рей. С Деми Мур «Крепкий орешек» развелся после 13 лет брака в 2000 году, но звездные актеры до сих пор сохраняют дружеские отношения.
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Популярный голливудский актер Брюс Уиллис проводил карантин в Айдахо с бывшей супругой Деми Мур и их общими дочерями Румер, Скаут и Таллулой. Недавно к ним...
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