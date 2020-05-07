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Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера

07.05.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера

Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера – победителем голосования стал Олег Знарок.

За главного тренера московского «Спартака» проголосовали более 20% хоккеистов. В пятерку также вошли Игорь Никитин, бывший нападающий минского «Динамо», а сейчас тренер «Торпедо» – Дэвид Немировски, белорус Александр Андриевский и возглавлявший нашу сборную – Владимир Крикунов.

Фото: БЕЛТА

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Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера – победителем голосования стал Олег Знарок. За главного тренера московского «Спартака»...
 
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