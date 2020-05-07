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Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера
Источник материала: ОНТ
Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера – победителем голосования стал Олег Знарок.
За главного тренера московского «Спартака» проголосовали более 20% хоккеистов. В пятерку также вошли Игорь Никитин, бывший нападающий минского «Динамо», а сейчас тренер «Торпедо» – Дэвид Немировски, белорус Александр Андриевский и возглавлявший нашу сборную – Владимир Крикунов.
Фото: БЕЛТА
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Игроки Континентальной хоккейной лиги назвали любимого тренера – победителем голосования стал Олег Знарок. За главного тренера московского «Спартака»...
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