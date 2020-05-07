В Бресте ветеранам вручают юбилейные медали «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов»

Источник материала: Виртуальный Брест

На лицевой стороне - изображение воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба. Так выглядит юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».





В преддверии значимого праздника для нашей страны, руководство администрации Ленинского района г. Бреста, областной военкомат, районный совет ветеранов посетили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им юбилейные медали, подарили сувениры, цветы и свое внимание.





Глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский поздравил ветеранов с наступающим 75-летием Великой Победы, поблагодарил их за активное участие в ветеранском движении, воспитании молодежи в духе патриотизма и любви к своей Родине, пожелал долгих лет жизни, здоровья, заботы и внимания со стороны близких людей.



























