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Анонс ПЯТНИЧНОГО номера
07.05.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Да-да, в этот раз читатели получат газету «Навіны Камянеччыны» в пятницу! В ней 8 мая читайте:
Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!
Кроме
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Да-да, в этот раз читатели получат газету «Навіны Камянеччыны» в пятницу! В ней 8 мая Сообщение Анонс ПЯТНИЧНОГО номера появились сначала на Информационный портал...
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