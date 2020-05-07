Анонс ПЯТНИЧНОГО номера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Да-да, в этот раз читатели получат газету «Навіны Камянеччыны» в пятницу! В ней 8 мая читайте:

как Парк высоких технологий оборудовал в Высоком STEM-центр специально для талантливого учителя;

о ситуации с COVID-19 в Каменецком районе;

как партизана из Беловежской пущи «продали» фашистам за мешок сахара;

банковские карты и автоприцеп. Какие дела сейчас расследуют в райотделе Следственного комитета?

как укрепить иммунитет в нынешней ситуации — рекомендации авторитетного доктора медицинских наук;

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).