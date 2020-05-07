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Анонс ПЯТНИЧНОГО номера

07.05.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Да-да, в этот раз читатели получат газету «Навіны Камянеччыны» в пятницу! В ней 8 мая читайте:

  • как Парк высоких технологий оборудовал в Высоком STEM-центр специально для талантливого учителя;
  • о ситуации с COVID-19  в Каменецком районе;
  • как партизана из Беловежской пущи «продали» фашистам за мешок сахара;
  • банковские карты и автоприцеп. Какие дела сейчас расследуют в райотделе Следственного комитета?
  • как укрепить иммунитет в нынешней ситуации — рекомендации авторитетного доктора медицинских наук;

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).

Анонс ПЯТНИЧНОГО номера

Author: Редактор сайта

Анонс ПЯТНИЧНОГО номера

Редактор сайта

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Да-да, в этот раз читатели получат газету «Навіны Камянеччыны» в пятницу! В ней 8 мая Сообщение Анонс ПЯТНИЧНОГО номера появились сначала на Информационный портал...
 
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