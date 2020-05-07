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На войне и про войну. Сбитого не добивать, как делили Германию и зачем генералу перчатки
Источник материала: СТВ
75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.
Война-войной, а отношения между врагами не всегда складывались по принципу «кто-кого». Были там и свои негласные правила. Ветераны рассказывали, например, что снайперы не стреляли в медсестер, если это было не во время боя. Или что в рукопашной схватке не принято было убивать противника, если он был без оружия и с поднятыми руками. В горячке, конечно, случалось всякое, обе стороны грешили. Но что было, то было. А ещё об одном, не прописанном в уставах фронтовом законе рассказывал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Александр Выборнов. Он был в войну летчиком-истребителем.
На Крымской конференции обсуждали вопрос, как делить репарации, которые будут взысканы с Германии. Черчилль предлагает: «По частям». Рузвельт: «По участникам». А товарищ Сталин потянул свою трубку и говорит: «Нет, господа, делить будем по трудодням».
Однажды старшему лейтенанту Евгению Кузнецову, помощнику начштаба 384 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 65-й армии,
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75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От...
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