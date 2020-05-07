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Дочь Заворотнюк с обнажёнными плечами очаровала мужчин

07.05.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дочь Заворотнюк с обнажёнными плечами очаровала мужчин

24-летняя Анна Заворотнюк очаровала мужскую половину Сети в нежном образе. Инстадива сделала селфи и показала естественную красоту.

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк порадовала фантов новым снимком. Девушка недели нежный свитер из кашемира и сфотографировалась дома. Он подчеркнул хрупкость фигуры.

Анна собрала волосы в низкий пучок и оставила пару прядей у лица. На дочери знаменитой актрисы практически отсутствовал макияж. 

«Любите дождь?» - спросила Анна у своих подписчиков. «Зато свежо», «В такую погоду хорошо сидеть дома», «Все природные явления прекрасны по-своему», - прокомментировали подписчики. 

Образ Заворотнюк-младшей очень впечатлил мужчин. «Волшебная девушка, завораживаете», «Бесподобно красивая», «Какие плечики», «Само очарование», «Так на маму похожи», - отметила мужская половина в комментариях.

Пользователи Сети выздоровления Анастасии Заворотнюк, которая продолжительное время борется с раком головного мозга.

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24-летняя Анна Заворотнюк очаровала мужскую половину Сети в нежном образе. Инстадива сделала селфи и показала естественную красоту. Дочь известной российской...
 
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