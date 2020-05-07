|
Дочь Заворотнюк с обнажёнными плечами очаровала мужчин
Источник материала: ОНТ
24-летняя Анна Заворотнюк очаровала мужскую половину Сети в нежном образе. Инстадива сделала селфи и показала естественную красоту.
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк порадовала фантов новым снимком. Девушка недели нежный свитер из кашемира и сфотографировалась дома. Он подчеркнул хрупкость фигуры.
Анна собрала волосы в низкий пучок и оставила пару прядей у лица. На дочери знаменитой актрисы практически отсутствовал макияж.
«Любите дождь?» - спросила Анна у своих подписчиков. «Зато свежо», «В такую погоду хорошо сидеть дома», «Все природные явления прекрасны по-своему», - прокомментировали подписчики.
Образ Заворотнюк-младшей очень впечатлил мужчин. «Волшебная девушка, завораживаете», «Бесподобно красивая», «Какие плечики», «Само очарование», «Так на маму похожи», - отметила мужская половина в комментариях.
Пользователи Сети выздоровления Анастасии Заворотнюк, которая продолжительное время борется с раком головного мозга.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летняя Анна Заворотнюк очаровала мужскую половину Сети в нежном образе. Инстадива сделала селфи и показала естественную красоту. Дочь известной российской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)