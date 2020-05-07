Дорогая каша! Минчанин покупал iPhonе, а получил коробку с манкой

Разбираться в этой криминальной истории стали сотрудники уголовного розыска местного РОВД и УВД Витебского облисполкома.





Выяснилось, что двое жителей Минска 1995 и 1996 года рождения откликнулись на объявление в интернете от мужчины, желавшего купить «iPhone 11 Pro Max». Созвонившись, они предложили дорогой гаджет по цене ниже рыночных предложений.





Узнав, что покупатель является минчанином, предложили приехать за телефоном в Лепель.





Уловка злоумышленников сработала: сам мужчина ехать отказался, но договорился с другом из Новополоцка, который по его просьбе приехал в указанный город, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней всяких фирменных наклеек, передал переведенную ему на карту сумму денег и отправил покупку с водителем маршрутки в Минск





Глубокое разочарование постигло минчанина сразу после вскрытия неповрежденной упаковки. Вместо телефона там лежал полимерный пакет, набитый манкой.





Правоохранителям удалось установить злоумышленников. Они задержаны. Есть основание полагать, что подобную схему мужчины проворачивают уже не в первый раз.





призывает всех пострадавших от подобной мошеннической схемы молодых людей (на фото) обратиться в милицию. УВД Витебского облисполкомавсех пострадавших от подобной мошеннической схемы молодых людей (на фото) обратиться в милицию.













Отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома