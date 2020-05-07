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Бенедикт Камбербэтч снялся в драме о Карибском кризисе

07.05.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бенедикт Камбербэтч снялся в драме о Карибском кризисе

Бенедикт Камбербэтч снялся в драме о Карибском кризисе. Показ фильма запланирован на август этого года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинокомпания Lionsgate и Roadside Attractions покажет шпионскую драму «The Courier» ( «Курьер»; первоначальное название – «Ironbark», «Железная кора») в американских кинотеатрах 28 августа.

Сюжет основан на реальной истории британского бизнесмена и секретного агента Гревилла Винна – его играет Камбербэтч. Чтобы положить конец Карибскому кризису 1962 года, Винн сотрудничал с советским офицером разведки Олегом Пеньковским. Роль последнего исполнил грузинский актер Мераб Нинидзе.

Режиссер фильма Доминик Кук. Ранее он снял сериал «Пустая корона» и мелодраму «На берегу». В картине также появятся Джесси Бакли и Рэйчел Броснахэн.

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Бенедикт Камбербэтч снялся в драме о Карибском кризисе. Показ фильма запланирован на август этого года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Кинокомпания Lionsgate и Roadside...
 
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