ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Падение выручки на 90%, сокращение персонала до 50%: как бизнес переживает коронакризис

07.05.2020 16:04 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Выборочный опрос предприятий частного сектора проводился исследовательской компанией MIA Research 13-27 апреля. Были опрошены представители 100 микро-, малых и средних предприятий, занятых в различных отраслях. Это были предприятия как Минска, так и регионов.

Падение выручки из-за коронакризиса и шока спроса отмечено 64% организациями МСБ, ставших участниками исследования. У 40% опрошенных предприятий выручка упала более чем на 20%. Сократили расходы на оплату труда 38%, а сокращение персонала произошло у 25%.

Самый сильный удар пришелся на организации таких сфер, как транспорт, развлечения, рестораны, гостиницы. У них выручка упала на 82-90%, а сокращение сотрудников составило от 30% до 55%.

Как отметил эксперт, предприятия сфер IT и промышленности стараются сохранить человеческий капитал. Организации IT-сферы и B2B-услуг активно меняют форматы и модели своей деятельности. А вот предприятия сферы транспорта и развлечений не могут перестроиться и не особо занимаются поиском новых форматов работы.

Эксперт обратил внимание на то, что, согласно опросу, в новых условиях относительно выигрышно выглядит сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства. У ряда предприятий этих сфер выручка не упала и даже выросла.


Фото: Myfin.by

О «подушке безопасности»

Если не прибегать ко внешнему финансированию, на какой период предприятию хватит имеющейся «подушки безопасности» в случае без мер государственной поддержки, спросили эксперты у представителей МСБ.

Среди тех, у кого «подушка безопасности» меньше , чем на два месяца, себя назвали большинство предприятий сферы развлечений и отдыха (70%), общественного питания и гостиничного бизнеса (78%), строительства (60%).

Родион Морозов подчеркнул, что «влияние кризиса уже ощущает строительство – показатель здоровья экономики Беларуси».

В транспорте, складировании, почтовой и курьерской деятельности только 9% отметили, что у них «подушки безопасности» хватит меньше, чем на два месяца.

Как бизнес воюет с кризисом

Представители малого и среднего бизнеса ответили также на вопрос, какие меры они предпринимают в сложившейся за последний месяц ситуации. Наиболее популярными (от 48% до 23% респондентов) в МСБ мерами стали:

  • оптимизация несвязанных с оплатой труда расходов,
  • активные переговоры о снижении стоимости с поставщиками, подрядчиками, арендодателями,
  • уменьшение зарплат и премий,
  • поиск новых рынков и переход на другие форматы работы (доставка продукции на дом и др.).

22% субъектов хозяйствования предприняли в отношении своих работников такую меру, как отпуск без сохранения зарплаты.

Вместе с тем 24% опрошенных ответили, что не предпринимают никаких мер.

Очень мал процент тех, кто предпринял такие меры, как:

  • расторжение договоров подряда (1%),
  • открытие кредитной линии в банке (2%),
  • повышение цен на свою продукцию (4%),
  • приостановка деятельности предприятия (5%).

Фото: Myfin.by

Что больше всего надо от государства?

В ответах на этот вопрос 62,4% респондентов назвали налоговые каникулы, 38,6% - снижение арендной платы, отсрочка арендных платежей с последующей рассрочкой их погашения, 32% - временное снижение отчислений в Фонд соцзащиты и 23% опрошенных - отмена штрафных санкций за несвоевременные расчеты по налогам и сборам.

Об ожидании облегчения доступа к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии) заявили только 9,9% респондентов.

58,4% предприятий идут на уступки своим партнерам и клиентам в сложившейся ситуации. В частности, отсрочки и скидки клиентам предоставляют около 36% представителей МСБ, дополнительные услуги бесплатно - 13,9%.

Рекомендации экспертов бизнесу и государству

Родион Морозов также озвучил рекомендации экономических экспертов по поддержке бизнеса и улучшению экономической ситуации.

Бизнесу рекомендуется:

  • отслеживать и управлять краткосрочной ликвидностью;
  • осваивать альтернативные варианты цепочек поставок и форматов деятельности;
  • вести прозрачный, прямой и регулярный диалог с клиентами, партнерами, государством.

Рекомендации государству:

  • помочь бизнесу пережить кризис с тем, чтобы после его окончания наиболее эффективные предприятия могли быстро восстановиться и обеспечить предложение рабочих мест и рост экономики;
  • создать условия, чтобы часть бизнеса могла быть добровольно и быстро «законсервирована» или ликвидирована с минимальными издержками.
  • не ограничиваться только краткосрочными решениями, а реагировать и решать структурные проблемы экономики, повышать ее конкурентоспособность: цифровизация, развитие управленческих компетенций, поддержка экспорта, поддержка самоорганизации, обеспечение равного доступа.

Презентация результатов исследования проводилась в рамках проекта Центра экономических исследований BEROC и пресс-клуба «Открытый диалог по экономическим реформам» совместно с Исследовательским центром ИПМ.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малый и средний бизнес Беларуси в нынешних сложных условиях отмечает важность таких мер поддержки от государства, как налоговые каникулы, временное снижение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вирусолог раскрыл неожиданную опасность ношения маски в теплую погоду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика