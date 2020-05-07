Падение выручки на 90%, сокращение персонала до 50%: как бизнес переживает коронакризис

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Выборочный опрос предприятий частного сектора проводился исследовательской компанией MIA Research 13-27 апреля. Были опрошены представители 100 микро-, малых и средних предприятий, занятых в различных отраслях. Это были предприятия как Минска, так и регионов.

Падение выручки из-за коронакризиса и шока спроса отмечено 64% организациями МСБ, ставших участниками исследования. У 40% опрошенных предприятий выручка упала более чем на 20%. Сократили расходы на оплату труда 38%, а сокращение персонала произошло у 25%.

Самый сильный удар пришелся на организации таких сфер, как транспорт, развлечения, рестораны, гостиницы. У них выручка упала на 82-90%, а сокращение сотрудников составило от 30% до 55%.

Как отметил эксперт, предприятия сфер IT и промышленности стараются сохранить человеческий капитал. Организации IT-сферы и B2B-услуг активно меняют форматы и модели своей деятельности. А вот предприятия сферы транспорта и развлечений не могут перестроиться и не особо занимаются поиском новых форматов работы.

Эксперт обратил внимание на то, что, согласно опросу, в новых условиях относительно выигрышно выглядит сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства. У ряда предприятий этих сфер выручка не упала и даже выросла.



Фото: Myfin.by

О «подушке безопасности»

Если не прибегать ко внешнему финансированию, на какой период предприятию хватит имеющейся «подушки безопасности» в случае без мер государственной поддержки, спросили эксперты у представителей МСБ.

Среди тех, у кого «подушка безопасности» меньше , чем на два месяца, себя назвали большинство предприятий сферы развлечений и отдыха (70%), общественного питания и гостиничного бизнеса (78%), строительства (60%).

Родион Морозов подчеркнул, что «влияние кризиса уже ощущает строительство – показатель здоровья экономики Беларуси».

В транспорте, складировании, почтовой и курьерской деятельности только 9% отметили, что у них «подушки безопасности» хватит меньше, чем на два месяца.

Как бизнес воюет с кризисом

Представители малого и среднего бизнеса ответили также на вопрос, какие меры они предпринимают в сложившейся за последний месяц ситуации. Наиболее популярными (от 48% до 23% респондентов) в МСБ мерами стали:

оптимизация несвязанных с оплатой труда расходов,

активные переговоры о снижении стоимости с поставщиками, подрядчиками, арендодателями,

уменьшение зарплат и премий,

поиск новых рынков и переход на другие форматы работы (доставка продукции на дом и др.).

22% субъектов хозяйствования предприняли в отношении своих работников такую меру, как отпуск без сохранения зарплаты.

Вместе с тем 24% опрошенных ответили, что не предпринимают никаких мер.

Очень мал процент тех, кто предпринял такие меры, как:

расторжение договоров подряда ( 1% ),

), открытие кредитной линии в банке ( 2% ),

), повышение цен на свою продукцию ( 4% ),

), приостановка деятельности предприятия (5%).

Фото: Myfin.by

Что больше всего надо от государства?

В ответах на этот вопрос 62,4% респондентов назвали налоговые каникулы, 38,6% - снижение арендной платы, отсрочка арендных платежей с последующей рассрочкой их погашения, 32% - временное снижение отчислений в Фонд соцзащиты и 23% опрошенных - отмена штрафных санкций за несвоевременные расчеты по налогам и сборам.

Об ожидании облегчения доступа к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии) заявили только 9,9% респондентов.

58,4% предприятий идут на уступки своим партнерам и клиентам в сложившейся ситуации. В частности, отсрочки и скидки клиентам предоставляют около 36% представителей МСБ, дополнительные услуги бесплатно - 13,9%.

Рекомендации экспертов бизнесу и государству

Родион Морозов также озвучил рекомендации экономических экспертов по поддержке бизнеса и улучшению экономической ситуации.

Бизнесу рекомендуется:

отслеживать и управлять краткосрочной ликвидностью;

осваивать альтернативные варианты цепочек поставок и форматов деятельности;

вести прозрачный, прямой и регулярный диалог с клиентами, партнерами, государством.

Рекомендации государству:

помочь бизнесу пережить кризис с тем, чтобы после его окончания наиболее эффективные предприятия могли быстро восстановиться и обеспечить предложение рабочих мест и рост экономики;

создать условия, чтобы часть бизнеса могла быть добровольно и быстро «законсервирована» или ликвидирована с минимальными издержками.

не ограничиваться только краткосрочными решениями, а реагировать и решать структурные проблемы экономики, повышать ее конкурентоспособность: цифровизация, развитие управленческих компетенций, поддержка экспорта , поддержка самоорганизации, обеспечение равного доступа.

Презентация результатов исследования проводилась в рамках проекта Центра экономических исследований BEROC и пресс-клуба «Открытый диалог по экономическим реформам» совместно с Исследовательским центром ИПМ.