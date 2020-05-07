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Падение выручки на 90%, сокращение персонала до 50%: как бизнес переживает коронакризис
Источник материала: Myfin
Выборочный опрос предприятий частного сектора проводился исследовательской компанией MIA Research 13-27 апреля. Были опрошены представители 100 микро-, малых и средних предприятий, занятых в различных отраслях. Это были предприятия как Минска, так и регионов.
Падение
Самый сильный удар пришелся на организации таких сфер, как транспорт, развлечения, рестораны, гостиницы. У них выручка упала на 82-90%, а сокращение сотрудников составило от 30% до 55%.
Как отметил эксперт, предприятия сфер IT и промышленности стараются сохранить человеческий капитал. Организации IT-сферы и B2B-услуг активно меняют форматы и модели своей деятельности. А вот предприятия сферы транспорта и развлечений не могут перестроиться и не особо занимаются поиском новых форматов работы.
Эксперт обратил внимание на то, что, согласно опросу, в новых условиях относительно выигрышно выглядит сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства. У ряда предприятий этих сфер выручка не упала и даже выросла.
О «подушке безопасности»
Если не прибегать ко внешнему финансированию, на какой период предприятию хватит имеющейся «подушки безопасности» в случае без мер государственной поддержки, спросили эксперты у представителей МСБ.
Среди тех, у кого «подушка безопасности» меньше , чем на два месяца, себя назвали большинство предприятий сферы развлечений и отдыха (70%), общественного питания и гостиничного бизнеса (78%), строительства (60%).
Родион Морозов подчеркнул, что «влияние кризиса уже ощущает строительство – показатель здоровья экономики Беларуси».
В транспорте, складировании, почтовой и курьерской деятельности только 9% отметили, что у них «подушки безопасности» хватит меньше, чем на два месяца.
Как бизнес воюет с кризисом
Представители малого и среднего бизнеса ответили также на вопрос, какие меры они предпринимают в сложившейся за последний месяц ситуации. Наиболее популярными (от 48% до 23% респондентов) в МСБ мерами стали:
22% субъектов хозяйствования предприняли в отношении своих работников такую меру, как отпуск без сохранения зарплаты.
Вместе с тем 24% опрошенных ответили, что не предпринимают никаких мер.
Очень мал процент тех, кто предпринял такие меры, как:
Что больше всего надо от государства?
В
ответах на этот вопрос 62,4% респондентов
назвали налоговые каникулы, 38,6% - снижение
арендной платы, отсрочка
Об ожидании облегчения доступа к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии) заявили только 9,9% респондентов.
58,4% предприятий идут на уступки своим партнерам и клиентам в сложившейся ситуации. В частности, отсрочки и скидки клиентам предоставляют около 36% представителей МСБ, дополнительные услуги бесплатно - 13,9%.
Рекомендации экспертов бизнесу и государству
Родион Морозов также озвучил рекомендации экономических экспертов по поддержке бизнеса и улучшению экономической ситуации.
Бизнесу рекомендуется:
Рекомендации государству:
Презентация результатов исследования проводилась в рамках проекта Центра экономических исследований BEROC и пресс-клуба «Открытый диалог по экономическим реформам» совместно с Исследовательским центром ИПМ.
Источник: Myfin.by
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