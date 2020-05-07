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Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

07.05.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.  

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас возложил цветы к обелиску, который установлен на 9-м километре Московского шоссе напротив Военной академии. Здесь захоронены 30 тысяч военнопленных, а также мирных жителей, расстрелянных во время фашистской оккупации.    

Сергей Румас возложил цветы к обелиску, где захоронены 30 тысяч человек

Цветы к стеле «Минск город-герой» возложили вице-премьер Дмитрий Крутой, а также глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Люди в материале: Сергей Румас, Дмитрий Крутой, Владимир Макей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей...
 
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