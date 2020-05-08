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Турист из Индии составил себе маршрут и прилетел в Беларусь: в планах – побывать на параде 9 Мая
Источник материала: ОНТ
Когда все дороги ведут в Минск. За белорусский словарь теперь чаще берутся гости из России, Италии, Франции, Америки. Старинные усадьбы, спортивные объекты – увидеть нужно обязательно!
Узнать о стране не из официальной экскурсии. Можно сказать, индивидуальный подход в условиях мировой пандемии – новый тренд. Например, 42-летний турист из Индии составил себе маршрут.
В нем не тусовочные улицы или торговые центры, а достопримечательности Беларуси, связанные с Великой Отечественной войной.
Как турист из Индии попал в Беларусь, почему долго об этом мечтал, куда направился в первую очередь и что еще планирует посетить, смотрите в видеоинформации:
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Когда все дороги ведут в Минск. За белорусский словарь теперь чаще берутся гости из России, Италии, Франции, Америки. Старинные усадьбы, спортивные объекты –...
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