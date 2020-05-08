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Парламент назначил Президентские выборы на 9 августа
Источник материала: Радзiма
Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа,
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.
По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».
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Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, сообщает БелТА. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул,...
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