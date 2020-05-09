Память сердца: белорусский депутат хранит копию документа, подписанного ее отцом-партизаном

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 75-летию Победы телеканал «МИР» запустил международную акцию «Память сердца» . Наши телезрители рассказывают о пути к Победе через семейные реликвии и воспоминания о своих близких, которые в годы Великой Отечественной войны.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич свято бережет память о своем отце-партизане.

«Моему отцу Станиславу Иосифовичу Яцевичу (1924-2005) в канун войны исполнилось 17 лет. Папа ушел в партизаны. В его родной деревне Дунаи остались мать и бабушка. Судьбою моему папе было уготовано вместе с боевыми товарищами увидеть пепелище вместо родного дома. Живьем сожгли 38 человек. Среди них – Яцевич Домна, Зинкевич Вера, мама и бабушка моего папы. Для меня было большим потрясением увидеть в Национальном архиве Беларуси, что отцу самому пришлось засвидетельствовать гибель своих родных и односельчан. Теперь этот документ – дорогая реликвия нашего рода», – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич.