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Лукашенко: Парад в Минске прошел в честь всех советских воинов-победителей
09.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси военный парад в честь Великой Победы отменять не стали. Ветеранам, которые пожелали посетить торжество, помогли на него приехать, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Военный парад в честь 75-летия Великой Победы – событие долгожданное и значимое для всех ветеранов и белорусов, которые чтят свою историю. Несмотря на современные вызовы и непростые обстоятельства, он состоялся.
Парад прошел в честь всех советских воинов, которые освободили мир от нацизма, заявил Александр Лукашенко. Главнокомандующий Вооруженными силами страны ответил и критикам проведения парада.
Впервые не участвовала ретро-техника – только новая и модернизированная, 185 единиц. В строю современные танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Полонез», зенитно-ракетный комплекс «Бук». Чеканя шаг, промаршировали три тысячи военных. Среди них и женские расчеты.
В небо над Минском поднялась военная авиация – 42 самолета и вертолета.
Масштабных гуляний сегодня в Минске не планируется. Но в парках весь день будет звучать музыка и песни военных лет. А вечером на площади Победы пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы». И будет праздничный салют.
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Парадным строем прошли танки, бронетранспортеры, расчеты реактивных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов. Промаршировали три тысячи...
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