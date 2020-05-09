Лукашенко: Парад в Минске прошел в честь всех советских воинов-победителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси военный парад в честь Великой Победы отменять не стали. Ветеранам, которые пожелали посетить торжество, помогли на него приехать, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Военный парад в честь 75-летия Великой Победы – событие долгожданное и значимое для всех ветеранов и белорусов, которые чтят свою историю. Несмотря на современные вызовы и непростые обстоятельства, он состоялся.

Парад прошел в честь всех советских воинов, которые освободили мир от нацизма, заявил Александр Лукашенко. Главнокомандующий Вооруженными силами страны ответил и критикам проведения парада.

«Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора, а если и был бы, то мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат», – сказал Лукашенко.

Впервые не участвовала ретро-техника – только новая и модернизированная, 185 единиц. В строю современные танки, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Полонез», зенитно-ракетный комплекс «Бук». Чеканя шаг, промаршировали три тысячи военных. Среди них и женские расчеты.

«Мы помним подвиги, которые совершили наши деды и прадеды, мы рады, что имеем возможность жить под мирным небом», «Тяжелая история, но ее нужно помнить. Поэтому нужно, чтобы у нас было 3 июля, 9 Мая, чтобы вопреки всему были парады», – говорят зрители парада.

В небо над Минском поднялась военная авиация – 42 самолета и вертолета.

Масштабных гуляний сегодня в Минске не планируется. Но в парках весь день будет звучать музыка и песни военных лет. А вечером на площади Победы пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы». И будет праздничный салют.