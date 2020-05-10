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Чеканный шаг памяти: посыл миру от парадных расчетов в Минске и Ашхабаде
10.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В каждой стране Содружества самостоятельно решали, проводить массовые торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы или нет. В нынешних непростых условиях на это решились только две страны – Туркменистан и Беларусь. Несмотря на почти тысячу заболевших за сутки, Беларусь по-прежнему вторая среди стран Содружества по числу зараженных. Всего же в республике почти 23 тысячи случаев. А вот в Туркменистане до сих пор официально нет ни одного заболевшего. Как отметили 9 Мая в Минске и Ашхабаде, – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Этот минский проспект помнит многие парады. Но нынешний – особенный: в честь 75-й годовщины Великой Победы.
Принимает парад главнокомандующий белорусской армии. Александр Лукашенко в этот день всегда в военной форме.
С войны не вернулся каждый третий белорус. После войны страна буквально поднималась из руин. Поэтому проблемы нынешние ничто в сравнении с той бедой, отметил Лукашенко.
В строю – 19 пеших расчетов. Открыли шествие барабанщики Минского суворовского училища. А после прошли «коробки» офицеров и военнослужащих разных родов войск. Отдельным расчетом шла краса белорусской армии.
В этом году военную технику после генеральных прогонов не увозили из города. Боевые машины ночевали в Минске на проспекте. А потому даже те, кто не попал на парад, смогли вблизи рассмотреть новинки белорусского военпрома. Их в этом году было немало.
Только новые и модернизированные образцы – 16 расчетов. Но открывал колонну легендарный Т-34.
Бронетранспортеры, танки Т-72, реактивная система залпового огня «БелГрад» и гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса – «Полонез». Парад продолжился в воздухе.
За военным шоу только с трибун наблюдало больше 10 тысяч человек. Дети, молодежь и кто постарше – пандемия никого не испугала.
«Для меня это традиция, внутреннее чувство, я просто не могу пропустить это мероприятие».
На трибунах были и ветераны, хотя власти просили их остаться дома. Пришли вопреки. Говорят, дело святое.
В Беларуси проживает меньше пяти тысяч ветеранов. С Днем Победы поздравили всех до единого. С душой и оркестром.
«Кроме того, что ты эти чувства даришь ветеранам, к которым приезжаешь поздравить, и порадовать в этот день, вспоминаешь своих родных, которые принесли Победу нам», – сказал начальник оркестра военной академии Роман Метельский.
Беларусь не единственная страна в СНГ, которая масштабно отметила 75-ю годовщину Победы. Торжества прошли и в Туркменистане.
В бело-мраморном Ашхабаде парад принимал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На трибуне вместе с лидером министры и ветераны.
Прежде 9 мая такие торжества в стране не проводили. Но этот случай особый, решили власти.
На площади возле мемориала «Halk hakydasy», что в переводе с туркменского значит «Народная память», прошли колонны солдат.
Украшение парада – шествие наездников на знаменитых ахалтекинских скакунах.
Тем временем парад в Минске завершили символично. На красном полотнище написали имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – выходцев из Беларуси. Под звуки сводного оркестра минского гарнизона исполнили песню, без которой трудно представить День Победы.
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В Беларуси и Туркменистане не стали отменять парады в честь 75-летия Великой Победы.
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