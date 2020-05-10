Чеканный шаг памяти: посыл миру от парадных расчетов в Минске и Ашхабаде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В каждой стране Содружества самостоятельно решали, проводить массовые торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы или нет. В нынешних непростых условиях на это решились только две страны – Туркменистан и Беларусь. Несмотря на почти тысячу заболевших за сутки, Беларусь по-прежнему вторая среди стран Содружества по числу зараженных. Всего же в республике почти 23 тысячи случаев. А вот в Туркменистане до сих пор официально нет ни одного заболевшего. Как отметили 9 Мая в Минске и Ашхабаде, – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Этот минский проспект помнит многие парады. Но нынешний – особенный: в честь 75-й годовщины Великой Победы.

Принимает парад главнокомандующий белорусской армии. Александр Лукашенко в этот день всегда в военной форме.

«Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях 41-го, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве», – отметил белорусский лидер.

С войны не вернулся каждый третий белорус. После войны страна буквально поднималась из руин. Поэтому проблемы нынешние ничто в сравнении с той бедой, отметил Лукашенко.

«Не торопитесь делать выводы. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы – мы поступили бы так же! Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат», – сказал Лукашенко.

В строю – 19 пеших расчетов. Открыли шествие барабанщики Минского суворовского училища. А после прошли «коробки» офицеров и военнослужащих разных родов войск. Отдельным расчетом шла краса белорусской армии.

В этом году военную технику после генеральных прогонов не увозили из города. Боевые машины ночевали в Минске на проспекте. А потому даже те, кто не попал на парад, смогли вблизи рассмотреть новинки белорусского военпрома. Их в этом году было немало.

Только новые и модернизированные образцы – 16 расчетов. Но открывал колонну легендарный Т-34.

Бронетранспортеры, танки Т-72, реактивная система залпового огня «БелГрад» и гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса – «Полонез». Парад продолжился в воздухе.

За военным шоу только с трибун наблюдало больше 10 тысяч человек. Дети, молодежь и кто постарше – пандемия никого не испугала.

«Для меня это традиция, внутреннее чувство, я просто не могу пропустить это мероприятие».

На трибунах были и ветераны, хотя власти просили их остаться дома. Пришли вопреки. Говорят, дело святое.

В Беларуси проживает меньше пяти тысяч ветеранов. С Днем Победы поздравили всех до единого. С душой и оркестром.

«Кроме того, что ты эти чувства даришь ветеранам, к которым приезжаешь поздравить, и порадовать в этот день, вспоминаешь своих родных, которые принесли Победу нам», – сказал начальник оркестра военной академии Роман Метельский.

«Молодцы! «Синий платочек» – это же наша, военная», – поблагодарил артистов ветеран.

Беларусь не единственная страна в СНГ, которая масштабно отметила 75-ю годовщину Победы. Торжества прошли и в Туркменистане.

В бело-мраморном Ашхабаде парад принимал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На трибуне вместе с лидером министры и ветераны.

Прежде 9 мая такие торжества в стране не проводили. Но этот случай особый, решили власти.

«Туркменистан внес в достижение Победы достойный вклад, отправив тысячи своих доблестных сыновей и дочерей на кровопролитную битву за свободу Родины, а также производя необходимую для фронта продукцию», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

На площади возле мемориала «Halk hakydasy», что в переводе с туркменского значит «Народная память», прошли колонны солдат.

Украшение парада – шествие наездников на знаменитых ахалтекинских скакунах.

Тем временем парад в Минске завершили символично. На красном полотнище написали имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – выходцев из Беларуси. Под звуки сводного оркестра минского гарнизона исполнили песню, без которой трудно представить День Победы.