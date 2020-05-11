В канун Дня Победы к мемориалу на центральной площади города возложили цветы и венки. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Цветы и венки — к подножию памятников и обелисков
11.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В канун Дня Победы к мемориалу на центральной площади города возложили цветы и венки. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В канун Дня Победы к мемориалу на центральной площади города возложили цветы и венки. Подробнее читайте на страницах «КС». Сообщение Цветы и венки — к подножию...
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