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Пожар в одном из частных домов Минска унес жизни четверых человек
Источник материала: БTОб этом сегодня сообщили в СК и МЧС. ЧП произошло накануне вечером. О пожаре сообщили свидетели. Как установили спасатели, пламя разгорелось в одной из комнат двухквартирного дома. Бригада огнеборцев нашла людей в квартире, однако спасти их не удалось. Огонь был такой силы, что ликвидировать его спасателям пришлось больше часа.
Сейчас следствие устанавливает личности погибших. О двоих известно, что это 60-летняя хозяйка дома и ее 56-летний знакомый. Продолжит тему Александр Камович.
Сообщение о пожаре в одном из частных домов по адресу 1-й переулок Юношеский в Минске поступило в МЧС накануне, около 10 вечера. Прибывшие спасатели в одной из комнат обнаружили двух людей без сознания, в соседней еще одного человека. Их вынесли на свежий воздух, однако реанимировать не удалось. Медики констатировали смерть. Позже в доме нашли еще одного человека без признаков жизни.
Спасателям потребовалось около часа, чтобы локализовать пламя. Чуть позже огонь ликвидировали. Оказалось, что пожар разгорелся в одной из комнат двухквартирного дома. Имущество и стены в ней практически уничтожены. В соседней квартире повреждена обрешетка крыши на площади в 60 квадратных метров.
Сегодня на месте происшествия работали следователи. Пока о версиях случившегося не сообщается - исследованием займутся эксперты. Следователи работают с соседями погорельцев и очевидцами ЧП.
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Об этом сегодня сообщили в СК и МЧС. ЧП произошло накануне вечером. О пожаре сообщили свидетели. Как установили спасатели, пламя разгорелось в одной из комнат...
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