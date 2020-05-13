﻿ Пожар в одном из частных домов Минска унес жизни четверых человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар в одном из частных домов Минска унес жизни четверых человек

13.05.2020 19:50 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом сегодня сообщили в СК и МЧС. ЧП произошло накануне вечером. О пожаре сообщили свидетели. Как установили спасатели, пламя разгорелось в одной из комнат двухквартирного дома. Бригада огнеборцев нашла людей в квартире, однако спасти их не удалось. Огонь был такой силы, что ликвидировать его спасателям пришлось больше часа. 

Сейчас следствие устанавливает личности погибших. О двоих известно, что это 60-летняя хозяйка дома и ее 56-летний знакомый. Продолжит тему Александр Камович. 

Сообщение о пожаре в одном из частных домов по адресу 1-й переулок Юношеский в Минске поступило в МЧС накануне, около 10 вечера. Прибывшие спасатели в одной из комнат обнаружили двух людей без сознания, в соседней еще одного человека. Их вынесли на свежий воздух, однако реанимировать не удалось. Медики констатировали смерть. Позже в доме нашли еще одного человека без признаков жизни.

Спасателям потребовалось около часа, чтобы локализовать пламя. Чуть позже огонь ликвидировали. Оказалось, что пожар разгорелся в одной из комнат двухквартирного дома. Имущество и стены в ней практически уничтожены. В соседней квартире повреждена обрешетка крыши на площади в 60 квадратных метров.  

Сегодня на месте происшествия работали следователи. Пока о версиях случившегося не сообщается - исследованием займутся эксперты. Следователи работают с соседями погорельцев и очевидцами ЧП. 


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сегодня сообщили в СК и МЧС. ЧП произошло накануне вечером. О пожаре сообщили свидетели. Как установили спасатели, пламя разгорелось в одной из комнат...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика